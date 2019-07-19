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    بعد لقائه رواد فضاء أبولو 11.. ترامب يؤكد أن ناسا تستعيد ببريقها

    09:39 م الجمعة 19 يوليه 2019
    بعد لقائه رواد فضاء أبولو 11.. ترامب يؤكد أن ناسا تستعيد ببريقها

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (د ب أ):

    التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، مع رائدي الفضاء اللذين كانا جزءًا من هبوط المركبة أبولو 11 على سطح القمر قبل نصف قرن ، مؤكدا أن وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية " ناسا" ستستعيد بريقها مع خطط العودة إلى القمر وإرسال طاقم أمريكي في نهاية المطاف إلى المريخ.

    واستقبل ترامب رائدا الفضاء مايكل كولينز، 88 عامًا، وبز ألدرين، 89 عامًا، في المكتب البيضاوي اليوم الجمعة ، قبل يوم من مرور 50 عامًا على الهبوط التاريخي على سطح القمر.

    وحضر اللقاء في البيت الأبيض ابن وأقارب "نيل أرمسترونج" أول إنسان يسير على سطح القمر والذي توفى في عام 2012.

    دونالد ترامب الولايات المتحدة وكالة ناسا القمر رواد الفضاء

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