  • عاجل:مباشر.. الجزائر 1 - 0 السنغال.. هدف مبكر لمحاربي الصحراء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نهائي الأمم الأفريقية تنسيق الجامعات نتيجة الثانوية الأزهرية نتيجة الثانوية العامة منتخب الجزائر أسعار البنزين الحد الأدنى للأجور أمم أفريقيا 2019 الطقس

    باكستان: الرئيس الأمريكي يرتقب زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض

    08:28 م الجمعة 19 يوليه 2019
    باكستان: الرئيس الأمريكي يرتقب زيارة رئيس الوزراء إلى البيت الأبيض

    وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

    إسلام آباد - (أ ش أ):

    قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الجمعة، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرتقب زيارة رئيس وزراء البلاد عمران خان إلى البيت الأبيض، والتي من المقرر إجراؤها الأحد المقبل.

    ونقلت قناة (جيونيوز) الباكستانية اليوم عن قريشي قوله: إن ترامب وخان سيعقدان اجتماعين في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أحدهما في المكتب البيضاوي والثاني في غرفة مجلس الوزراء.

    وأضاف قريشي أن خان سيجري محادثات مع وفد من البنك الدولي أثناء هذه الزيارة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني سيلقي خطاباً إلى الجالية الباكستانية في الولايات المتحدة في العاصمة واشنطن.

    وأوضح شاه قريشي أن رئيس أركان الجيش الباكستاني سوف يرافق عمران خان خلال زيارته إلى الولايات المتحدة.

    هذا المحتوى من

    شاه محمود قريشي باكستان وزارة الخارجية الباكستانية البيت الأبيض دونالد ترامب الولايات المتحدة

    الخبر التالى:

    لبنان: جيشنا ضحى حتى لا يطال تقشف الموازنة رواتب ومعاشات العسكريين
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان