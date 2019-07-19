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    أول رد فعل من لندن على احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية

    08:15 م الجمعة 19 يوليو 2019
    أول رد فعل من لندن على احتجاز طهران ناقلة نفط بريطانية

    أرشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    أكدت المتحدث باسم وزارة الصحة البريطانية، أن بلاده تتحرى صحة المعلومات الواردة حول زعم إيران احتجاز ناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

    وأعلن الحرس الثوري الإيراني، احتجاز ناقلة نفط بريطانية، في مضيق هرمز بالخليج العربي.

    وكانت بريطانيا احتجزت ناقلة نفط إيرانية، منذ أيام، في جبل طارق، بسبب تهريب الوقود إلى سوريا، وهو ما يتنافى مع العقوبات الدولية.

    وأكدت إيران أنها سترد بالمثل على احتجاز ناقلة النفط الإيرانية، حال لم تفرج عنها السلطات البريطانية.

    بريطانيا إيران مضيق هرمز احتجاز ناقلة نفط

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