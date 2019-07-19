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ميركل: على إيران أن تبعث بإشارة على حسن النية

02:02 م الجمعة 19 يوليو 2019
ميركل: على إيران أن تبعث بإشارة على حسن النية

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

برلين- (د ب أ):

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها إزاء التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة وإيران.

وطالبت ميركل اليوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين بالبحث عن حلول دبلوماسية، معيدة للأذهان أن الولايات المتحدة هي التي انسحبت من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، بينما لم يفعل الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا ذلك.

وقالت ميركل: "وعندما ينسحب طرف، ينشأ بالطبع موقف جديد. لكن: أرى أنه من السديد أن تفي إيران بالتزامها تجاه الاتفاق، لأنه لم ينسحب منه كافة أطراف".

وذكرت ميركل أنه حتى عقب خروج الولايات المتحدة من الاتفاق، يمكن وينبغي أن يكون لإيران مصلحة في الالتزام به، وذلك "بإرسال إشارة بحسن النية للمجتمع الدولي".

أنجيلا ميركل إيران الولايات المتحدة المؤتمر الصحفي الاتحادي

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