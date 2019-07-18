بوتين: سندعم أي قوى في أوكرانيا تسعى لاستعادة العلاقات مع روسيا

موسكو - (أ ش أ):

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، دعم موسكو لأي قوى سياسية في أوكرانيا، تسعى لاستعادة العلاقات الثنائية الكاملة بين البلدين.

وخلال لقائه زعيم مع الحزب الأوكراني "منصة المعارضة - من أجل الحياة" فيكتور ميدفيتشوك، أكد بوتين أن مسألة استعادة العلاقات الروسية الأوكرانية بالكامل أمر مهم للغاية بالنسبة لموسكو، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" اليوم الخميس.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن التوصل إلى تسوية كاملة للوضع في شرق أوكرانيا لا يمكن تحقيقه إلا من خلال اتصال مباشر تجريها سلطات كييف مع ممثلي جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين المعلنتين من جانب واحد.

وأكد بوتين أنه لم يتم حل أي صراع في التاريخ الحديث، دون مفاوضات مباشرة بين الأطراف المتصارعة، مضيفا في الوقت ذاته أن موسكو ستفعل كل ما في وسعها لضمان أن تسير هذه العملية بالسرعة المطلوبة و بالشكل اللازم.