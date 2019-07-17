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    البحرين تستضيف مؤتمر حول أمن الملاحة في الخليج بحضور 65 دولة

    07:19 م الأربعاء 17 يوليه 2019
    البحرين تستضيف مؤتمر حول أمن الملاحة في الخليج بحضور 65 دولة

    البحرين تستضيف مؤتمرا حول أمن الملاحة في الخليج

    القاهرة – مصراوي:
    نقلت قناة الحرة الأمريكية، الأربعاء، عن مسئول في الخارجية الأمريكية أن البحرين سوف تستضيف في أكتوبر المقبل اجتماعا حول أمن الملاحة في الخليج.
    وأشار المسئول إلى أن الاجتماع سيكون بحضور 65 دولة، والبحرين هي المسئولة عن توزيع الدعوات على الدول.
    كما لفت إلى أن الاجتماع هو متابعة لمؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط الذي عقد في الثالث عشر والرابع عشر من فبراير الماضي، لمواجهة ما تعتبره واشنطن تصعيد إيراني في منطقة الخليج.
    وتشهد المنطقة توترات خلال الأسابيع الأخيرة، تسببت في تخريب ناقلات نفط إماراتية وسعودية، بجانب محاولة الاستيلاء على ناقلة بريطانية ردًا من إيران على احتجاز شاحنة تابعة لها في جبل طارق.

    البحرين أمن الملاحة الخليج العربي
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