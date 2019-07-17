الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط محاولة لتهريب مخدرات على الحدود مع مصر

تل أبيب - (د ب أ):

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء إحباط محاولة "عنيفة" لتهريب مخدرات على الحدود مع مصر الليلة الماضية.

وأوضح أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عبر حسابه على موقع تويتر، أن قوات الجيش وحرس الحدود كانت "رصدت عددا من المشتبهين الذين قاموا بإطلاق النار باتجاه القوات، فردت القوات بإطلاق النار".

وأضاف أن إطلاق النار أسفر عن إصابة عدد من المهربين، دون وقوع أي إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

ولم يوضح المتحدث عدد المصابين ولا جنسياتهم ولا إلى أي جانب من الحدود تم نقلهم. كما لم يصدر أي تعليق من الجيش المصري.