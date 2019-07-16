أمريكا تدرج قياديين اثنين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمة الإرهاب

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج قياديين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمتها العالمية للإرهاب .

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ أن واشنطن اتهمت القياديين المُضافين بالتورط في هجمات مزعزعة للاستقرار في مالي .

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية (علي مايشو) و(با أغ موسى) على أنهما إرهابيان عالميان وتم وضعهما على لائحة الأشخاص الذين يمكن حجب أموالهم في الولايات المتحدة.