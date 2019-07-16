أمريكا تدرج قياديين اثنين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمة الإرهاب
واشنطن - (أ ش أ)
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج قياديين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمتها العالمية للإرهاب .
وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ أن واشنطن اتهمت القياديين المُضافين بالتورط في هجمات مزعزعة للاستقرار في مالي .
وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية (علي مايشو) و(با أغ موسى) على أنهما إرهابيان عالميان وتم وضعهما على لائحة الأشخاص الذين يمكن حجب أموالهم في الولايات المتحدة.
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