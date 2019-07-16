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أمريكا تدرج قياديين اثنين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمة الإرهاب

07:27 م الثلاثاء 16 يوليه 2019
أمريكا تدرج قياديين اثنين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمة الإرهاب

وزارة الخزانة الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ)

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج قياديين بفرع تنظيم القاعدة في مالي على قائمتها العالمية للإرهاب .

وذكرت قناة "يورونيوز" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ أن واشنطن اتهمت القياديين المُضافين بالتورط في هجمات مزعزعة للاستقرار في مالي .

وصنفت وزارة الخزانة الأمريكية (علي مايشو) و(با أغ موسى) على أنهما إرهابيان عالميان وتم وضعهما على لائحة الأشخاص الذين يمكن حجب أموالهم في الولايات المتحدة.

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وزارة الخزانة الأمريكية قوائم الإرهاب الولايات المتحدة تنظيم القاعدة

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