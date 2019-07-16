السفير الأمريكي في اليابان يستقيل من منصبه الشهر الجاري

طوكيو - (أ ش أ)

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة اليابانية طوكيو اليوم /الثلاثاء/ أن سفيرها ويليام هاجرتي سيستقيل من منصبه هذا الشهر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أن السفارة لم تعط أي أسباب للاستقالة، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح - يوم الجمعة الماضية عبر موقع (تويتر) للتدوينات القصيرة - بأن هاجرتي سيترشح في انتخابات مجلس الشيوخ القادمة عن ولاية تنيسي .

وأوضحت السفارة أنه لدى مغادرة هاجرتي لمنصبه، فإن نائب رئيس البعثة جوزيف يانج سيتولى مهام المنصب بصفته القائم بالأعمال بشكل مؤقت.

يذكر أنه تم تعيين هاجرتي سفيرا للولايات المتحدة في اليابان في أغسطس عام 2017، وسيكون قد خدم في هذا المنصب قرابة العامين.