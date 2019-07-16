مصدر عراقي: مسلحون من داعش يقتلون شخصين في كركوك



كركوك - (د ب أ):

صرح مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بأن شخصين لقيا حتفهما في هجوم شنه عناصر من تنظيم داعش استهدف إحدى القرى جنوبي مدينة كركوك250 كلم شمال بغداد.

وقال المقدم ثائر العبيدي، من شرطة كركوك، في تصريح صحفي، إن "عناصر من تنظيم داعش اقتحموا صباح اليوم قرية أحمد الدانوك التابعة لناحية الرشاد جنوبي كركوك، وقاموا باقتياد اثنين، بتهمة التعاون مع القوات الأمنية، ثم أعدموهما رميا بالرصاص، قبل أن يلوذوا بالفرار".

يشار إلى أن تنظيم داعش ما زال يقوم بعمليات في أنحاء متفرقة من العراق رغم إعلان القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.

وتعتزم قيادة العمليات المشتركة العراقية الشروع بعملية جديدة لملاحقة فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد بهدف الحد من نشاط التنظيم.