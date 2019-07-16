​ضبط صاروخ قطري بحوزة نازيين جدد في إيطاليا

(مصراوي)

ضبطت الشرطة الإيطالية صاروخ جو-جو من طراز ماترا كان مملوكا للقوات المسلحة القطرية، في مداهمات لمنازل متعاطفين مع النازيين الجدد.

وأعلنت الشرطة في بيان أن قوات خاصة فتشت منازل في شمال إيطاليا بعد تحقيق بشأن إيطاليين قاتلوا في صفوف القوات الانفصالية المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا، وفق سكاي نيوز عربية.

وقالت الشرطة "خلال العملية تم ضبط صاروخ جو-جو صالح للاستخدام وبحالة ممتازة يستخدمه الجيش القطري"، في إشارة إلى صاروخ ماترا الذي يبلغ وزنه 245 كيلوجراما.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص، منهم مسؤول جمارك كان مرشحا للبرلمان عن حزب يميني متطرف يدعى فابيو ديل بيرجيولو وكان قد ترشح في السابق لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب "فورزا نوفا" الفاشي، حيث عثر في منزله على مجموعة كبيرة من الأسلحة بالإضافة إلى مواد دعائية للنازيين الجدد وتذكارات لهتلر.