الصين: القبض على طالب كندي بتهم تتعلق بالمخدرات

بكين - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن السلطات احتجزت كنديا ثالثا، وسط علاقات تتسم بالجمود بين البلدين منذ احتجاز كندا لمدير تنفيذي من عملاقة التكنولوجيا الصينية "هواوي".

وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الاثنين إن المشتبه به هو طالب احتجز في مقاطعة شاندونج شرقي الصين بتهم تتعلق بالمخدرات. وأضاف أن السلطات ستقوم بالترتيب لزيارة موظفي السفارة الكندية للطالب.

وأفاد مكتب الشؤون الخارجية الكندي يوم السبت إنه تم احتجاز كندي في مدينة يانتاى بمقاطعة شاندونج في الصين.

واحتجزت الصين اثنين آخرين من الكنديين: هما مايكل كوفريج ومايكل سبافور، بتهمة سرقة أسرار الدولة.

ويُنظر إلى اعتقال هؤلاء إلى حد كبير على أنه انتقام لاحتجاز كندا، في ديسمبر، المدير التنفيذي في شركة هواوي، منج وانزهو، بناء على طلب الولايات المتحدة.

وتتهم الولايات المتحدة منج بارتكاب عمليات احتيال مصرفية فيما يتعلق بانتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران.