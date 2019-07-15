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    "أنتم أسوأ من العرب".. أزمة في جيش الاحتلال بسبب مجندة إثيوبية

    03:37 ص الإثنين 15 يوليه 2019
    "أنتم أسوأ من العرب".. أزمة في جيش الاحتلال بسبب مجندة إثيوبية

    جيش الاحتلال

    القاهرة- (مصراوي):

    قالت تقارير إعلامية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش أزمة جديدة بسبب ما يواجهه يهود الفلاشا من "التمييز والعنصرية" بشكل يومي داخل الجيش، بحسب "سكاي نيوز".

    ونقلت وكالة "معًا" عن التلفزيون الإسرائيلي قوله إن الأزمة بدأت بعد أن نشرت مجندة من أصول إثيوبية، تدعى "تالي ماتوكو"، على صفحتها في موقع "فيس بوك" ماتعرضت له الأسبوع الماضي في القاعدة التي تخدم فيها.

    وكتبت المجندة التي تنتمي إلى يهود الفلاشا على صفحتها، وفقًا للتلفزيون الإسرائيلي: "خلال نقاشي مع مجموعة من الجنود داخل إحدى قواعد الجيش جرى التطرق للمظاهرات الإثيوبية التي وقعت الأسبوع الماضي، وقال لي أحد الضابط أنتم أسوأ من العرب وأنتم لستم يهودًا بالأصل".

    وأشارت المجندة إلى أن الحادثة علم بها قادة ومسؤولون كبار في الجيش الإسرائيلي دون يفعلوا أي شيئ، لكن القناة الإسرائيلة أكدت أنه جرى فتح تحقيق بالحادثة نجم عنه قرار بمعاقبة الضابط المعني.​

    جيش الاحتلال يهود الفلاشا مجندة إثيوبية إسرائيل العنصرية

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