دولة الاحتلال تتسلم طائرتين جديدتين أمريكيتين طراز "إف 35"

تل أبيب - (د ب ا):

هبطت اليوم الأحد، في قاعدة نيفاطيم الجوية التابعة لدولة الاحتلال الإسرائيلي مقاتلتان جديدتان من طراز "إف -35" (الشبح)، حيث ستنضمان الى سرب مقاتلات "ادير" التي أعلن عن جهوزيتها العملياتية في شهر ديسمبر عام 2017.

وذكرت هيئة البث الإٍسرائيلي أن تسليم الطائرتين يعد مؤشرًا آخر على التعاون العسكري الوثيق و طويل الأمد بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وقالت أن سلاح الجو الإسرائيلي هو أول سلاح جو أجنبي يقوم بتشغيل طائرات إف 35.

ومن المقرر أن تستلم دولة الاحتلال الإسرائيلي 33 طائرة من طراز "إف 35" مع حلول عام 2012، كانت قد تعاقدت عليها مع الولايات المتحدة.