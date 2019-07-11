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    احتفالات جماهير الجزائر في باريس بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

    11:00 م الخميس 11 يوليه 2019
    احتفالات جماهير الجزائر في باريس بعد التأهل لنصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

    جماهير منتخب الجزائر

    القاهرة – مصراوي:

    احتفلت الجماهير الجزائرية في باريس مباشرة عقب تأهل فريقهم إلى نصف نهائي بطولة الأمم الإفريقية المقامة في مصر.

    واحتشد الجزائريون في شارع الشانزليزيه الشهير في العاصمة الفرنسية، وهتفوا بشعارات تشجع منتخبهم الوطني الذي صعد بعد فوز بركلات الترجيح على حساب منتخب كوت إيفوار.

    وأشعل المشجعون الشماريخ للتتحول الشوارع الباريسية إلى اللون الأحمر، وسط هتافات للفريق الجزائري.

    وانتهى اللقاء الذي أقيم بمدينة السويس بالتعادل بهدف لكل فريق قبل أن يحسمه الجزائريون بركلات الترجيح، ليتأهل المنتخب الجزائري للقاء فريق نيجيريا في نصف النهائي.

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