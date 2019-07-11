تقرير أمريكي: صواريخ كوريا الشمالية قادرة على ضرب كل الولايات المتحدة

سول - (أ ش أ)

أظهر تقرير سنوي صادر عن القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، أن الصاروخ الباليستي العابر للقارات "هواسونج-15" الكوري الشمالي الذي تم إطلاقه تجريبيا في نوفمبر عام 2017، قادر على ضرب كل البر الأمريكي الرئيسي.

وأوردت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن هذا يعد أول تقييم رسمي بواسطة القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد حول قدرة الصاروخ الكوري الشمالي على وصوله إلى كل الأراضي الأمريكية.

وتمتلك كوريا الشمالية 3 أنواع من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، هي هواسونج-13، وهواسونج- 14، وهواسونج-15، ويقدر بأن يبلغ مداها 5500 كلم، و 10058 كلم، و 12874 كلم على التوالي، وفقا للتقرير.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك كوريا الشمالية صواريخ باليستية قصيرة المدى، وصواريخ بالستية متوسطة المدى وغيرها.

وقدمت القوات الأمريكية تقييماتها بأن الصاروخين الباليستيين العابرين للقارات هواسونج-14، وهواسونج-15، قادران على الوصول إلى معظم أجزاء البر الأمريكي الرئيسي، وجميع أنحائه على التوالي.

كما ذكر الجيش الكوري الجنوبي في تقريره السنوي الصادر في مطلع هذا العام، أن مدى الصاروخ البالستي هواسونج-15 بلغ أكثر من 10 آلاف كلم.

وقالت القوات الأمريكية في التقرير إنها رحبت بوقف الاستفزازات العسكرية الكورية الشمالية خلال العام الماضي بعد أن قامت بيونج يانج بسلسلة من الاستفزازات العسكرية في عامي 2016 و2017، غير أن الوضع الأساسي لا يتغير في إشارة إلى أن التحالف الكوري الجنوبي - الأمريكي لا يزال يواجه تهديدات كورية شمالية.

وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج-أون أمر بإغلاق موقع للتجارب الصاروخية وتفكيك مجمع بونج-كيه-ري النووي، ولكن يظل هناك العديد من المهمات للمضي قدما نحو نزع السلاح النووي بصورة يمكن التحقق منها ولا رجعة فيها.

ومن جانبه، شرح التقرير وضع شراء كوريا الجنوبية للأسلحة الأمريكية، قائلا إن كوريا الجنوبية اشترت معدات أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار في الفترة من عام 2013 - 2017.