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    الجيش اليمني يحرّر مواقع استراتيجية في محافظة تعـز ويأسر 15 حوثيًا

    11:39 م الإثنين 01 يوليو 2019
    الجيش اليمني يحرّر مواقع استراتيجية في محافظة تعـز ويأسر 15 حوثيًا

    الجيش اليمني

    عدن (أ ش أ)

    أعلن الجيش اليمني أن قواته نجحت اليوم، في تحقيق تقدم استراتيجي في مديرية ماوية شمال شرقي محافظة تعز اليمنية.

    وأفاد موقع (سبتمبر نت)، التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن قوات الجيش تمكنت من السيطرة على مفرق شوكان وموقعي المدينة وتصعان وجبل الفراشة، إضافة إلى السيطرة على التلال الجبلية المطلّة على قرية الهويدة في مديرية ماوية.

    وأسفرت مواجهات الجيش اليمني مع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الانقلابية، فيما أسرت قوات الجيش اليمني 15 من العناصرالحوثية.

    وتواصل قوات الجيش اليمني تقدمها وسط انهيارات كبيرة في صفوف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران التي يلوذ معظمها بالفرار.

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