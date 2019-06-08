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    غسان سلامة يجدد مطالبته بزيادة الدعم المقدم للنازحين في طرابلس

    05:36 م السبت 08 يونيو 2019
    غسان سلامة يجدد مطالبته بزيادة الدعم المقدم للنازحين في طرابلس

    غسان سلامة

    طرابلس (د ب أ)

    تفقد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، اليوم السبت، مركزين لاستقبال النازحين والمهاجرين من مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس، مجددًا مطالبته بهدنة إنسانية عاجلة وزيادة الدعم المقدم إلى النازحين.

    وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن جولة سلامة التفقدية تأتي "في إطار تفقده عمل وكالات الأمم المتحدة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية للنازحين في طرابلس".

    وذكرت البعثة أن سلامة جدد خلال زيارته مطالبته "بهدنة إنسانية عاجلة وبزيادة الدعم المقدم إلى النازحين، كما أثنى على جهود بلدية حي الأندلس وخلية الأزمة والحركة العامة للكشافة والمرشدات في دعم إخوانهم في هذه المحنة".

    وحث المبعوث الأممي خلال زيارته "جميع المعنيين على تسريع وتسهيل وتمكين عملية إعادة النازحين طوعيًا إلى بلادهم".

    غسان سلامة طرابلس المهاجرين الأمم المتحدة ليبيا

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