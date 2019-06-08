رئيسة البرلمان الكونغولي تعرب عن تقديرها لمصر لمساندة بلادها

القاهرة- أ ش أ:

أعربت رئيسة البرلمان الجديدة بالكونغو الديمقراطية جانين مابوندا عن شكرها وتقديرها لمواقف مصر المساندة لبلادها عبر العقود الماضية مند جهود التحرر من الاستعمار وحصولها على استقلالها؛ فضلا عن الدعم الفني الذي تقدمه مصر للكونغو الديمقراطية عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتأهيل الكوادر الكونجولية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده حمدى شعبان سفير مصر في الكونغو الديمقراطية اليوم الجمعة مع الرئيسة الجديدة للبرلمان جانين مابوندا.

كما أعربت مابوندا عن تطلعها لأن تشهد الفترة القادمة زيادة وتيرة الاتصالات بين الجانبين على كافة المستويات بما يخدم العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

وقدم السفير المصرى، خلال اللقاء، التهنئة لرئيسة البرلمان باعتبارها أول سيدة في تاريخ الكونغو الديمقراطية تتولى هذا المنصب الرفيع.

كما وجه لها التهنئة والشعب والحكومة الكونغولية على النجاح فى إنجاز كافة الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والبرلمانية والمحلية وحكام المقاطعات، والتي مهدت لأول انتقال ديمقراطى سلمى للسلطة في تاريخ الكونغو الديمقراطية.

وأعرب السفير عن تطلع مصر لأن تكون تلك التطورات الإيجابية مقدمة لتحقيق الاستقرار السياسى والأمنى الذي تحتاجه الكونغو الديمقراطية من أجل دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال الاستفادة من الثروات الطبيعية الهائلة والقدرات البشرية التي تمتلكها، بما ينعكس في النهاية على مستوى معيشة الشعب الكونغولي.

وأكد على مواصلة مصر دعمها للكونغو الديمقراطية في هذه المرحلة الهامة من تاريخها؛ فضلا عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه المساعدات الممكنة لها كدولة تجمعها بمصر علاقات تاريخية تمثل نموذجاً للتعاون والتنسيق والدعم المتبادل.

وتناول اللقاء سبل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، فضلا عن إمكانية إنشاء مجموعة صداقة برلمانية بين البلدين.