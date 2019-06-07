تونس تفوز بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن بحصولها على 191 صوتًا

القاهرة – مصراوي:

فازت تونس بالعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي، عقب حصولها على 191 صوتًا، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

وكانت تونس أحد الدول الست المترشحة لشغل خمسة مقاعد غير دائمة صلب مجلس الأمن للفترة 2020 -2021.

وبحسب وسائل الإعلام التونسية، ستعمل تونس خلال عضويتها بمجلس الأمن، على غرار ولاياتها السابقة، على دعم العمل الجماعي من أجل تعزيز السلم والأمن الدولين وتحقيق الرفاه والتنمية المستدامة لشعوب العالم وبناء جسور الثقة والحوار والتضامن والتعاون بين جميع الدول الأعضاء.