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    ارتفاع عدد جثث كارثة غرق زورق سياحي في بودابست إلى 13

    01:17 م الأربعاء 05 يونيو 2019
    ارتفاع عدد جثث كارثة غرق زورق سياحي في بودابست إلى 13

    موقع غرق الزورق

    بودابست- (د ب أ):

    ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها من نهر الدانوب بعد غرق زورق سياحي في بودابست إلى 13جثة ، خلال أسبوع واحد من وقوع الحادث، بينما مازال هناك 15 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرته بوابة " 24 إتش يو" الأخبارية.

    وكان الزورق السياحي "هابليني"، غرق يوم الأربعاء الماضي، في حادث وقع بعد اصطدامه بزورق آخر أكبر حجما، وهو "ذا فايكنج سيجن".

    وتم صدور أمر بحبس قائد الزورق ، وهو أوكراني، لمدة 30 يوما، حيث سيواجه تهما محتملة بعد انتهاء التحقيق.

    وقد نجا سبعة من أصل 35 شخصا كانوا على متن الزورق ، وتم انتشال سبع جثث بعد وقت قصير من وقوع الكارثة.

    وانضم فريق من الغواصين الكوريين الجنوبيين إلى المجريين في أعمال البحث.

    غرق زورق سياحي بودابست جثة

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