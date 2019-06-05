ارتفاع عدد جثث كارثة غرق زورق سياحي في بودابست إلى 13
بودابست- (د ب أ):
ارتفع عدد الجثث التي تم انتشالها من نهر الدانوب بعد غرق زورق سياحي في بودابست إلى 13جثة ، خلال أسبوع واحد من وقوع الحادث، بينما مازال هناك 15 شخصا في عداد المفقودين، بحسب ما ذكرته بوابة " 24 إتش يو" الأخبارية.
وكان الزورق السياحي "هابليني"، غرق يوم الأربعاء الماضي، في حادث وقع بعد اصطدامه بزورق آخر أكبر حجما، وهو "ذا فايكنج سيجن".
وتم صدور أمر بحبس قائد الزورق ، وهو أوكراني، لمدة 30 يوما، حيث سيواجه تهما محتملة بعد انتهاء التحقيق.
وقد نجا سبعة من أصل 35 شخصا كانوا على متن الزورق ، وتم انتشال سبع جثث بعد وقت قصير من وقوع الكارثة.
وانضم فريق من الغواصين الكوريين الجنوبيين إلى المجريين في أعمال البحث.
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