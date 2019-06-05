الرئيس الصيني يصل إلى روسيا في زيارة تتركز حول تعزيز العلاقات الاقتصادية

موسكو - (د ب أ):

وصل الرئيس الصيني، شي جين بينج إلى موسكو اليوم الأربعاء، في زيارة تتركز حول تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وقال شي في بيان نشرته وسائل الإعلام الروسية الرسمية: "أنا مقتنع بأن هذه الزيارة ستحقق نتائج مثمرة".

وقد حافظت روسيا على علاقة أوثق من أى وقت مضى مع دولة الصين المجاورة، خلال السنوات الأخيرة، في الوقت الذي تدهورت فيه علاقات موسكو مع الغرب بسبب الأزمة مع أوكرانيا.

ومن المقرر أن يزور شي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حديقة حيوان موسكو، حيث ستقدم الصين زوجا من الباندا إلى روسيا، كما سيقومان بإجراء محادثات في الكرملين. ثم سيتوجه الزعيمان إلى سان بطرسبرج لحضور المنتدى الاقتصادي الأكثر شهرة في روسيا.