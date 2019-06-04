الجيش السوري يقضي على عدد من إرهابيي "فتح الشام" بريف حماة

دمشق (أ ش أ)

خاضت وحدات من الجيش السوري اشتباكات عنيفة مع التنظيمات الإرهابية في محيط قريتي قيراطة والحميرات بريف حماة، ردا على خروقاتهم المستمرة لاتفاق منطقة خفض التصعيد.

وأوضحت وكالة الأنباء السورية سانا، أن وحدات من الجيش اشتبكت مع مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" في محيط قريتي قيراطة والحميرات في ناحية قلعة المضيق بالريف الشمالي الغربي لحماة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.

وأشارت "سانا" إلى أن الاشتباكات جاءت بالتوازي مع تنفيذ وحدات من الجيش ضربات مكثفة استهدفت نقاطا محصنة لإرهابيي جبهة فتح الشام "النصرة سابقا" في محيط قريتي (سحاب) و(كورة) في أقصى الشمال الغربي لحماة، ما أسفر عن تدمير منصات إطلاق صواريخ وسقوط عدد من الإرهابيين قتلى ومصابين.

وفي الريف الجنوبي لإدلب، أضافت الوكالة أن إرهابيي فتح الشام تكبدوا خسائر بالأفراد والآليات جراء ضربات ورمايات نارية دقيقة نفذتها وحدات الجيش على تجمعاتهم وتحصيناتهم ومحاور تحركهم في محيط قرية (سفوهن) ومدينة (خان شيخو).