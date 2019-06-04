ترامب ينتقد عمدة لندن صادق خان مجددا

لندن (د ب أ)

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا اليوم الثلاثاء، في لندن، عمدة العاصمة البريطانية صادق خان، قائلا إن خان "ليس جيدًا جدًا من وجهة نظره".

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن ترامب قوله اليوم خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إن "معدل الجريمة في ارتفاع وهناك الكثير من المشكلات " في لندن.

وكان ترامب قد ذكر في تغريدة أخرى قبل هبوط طائرته في لندن أن "صادق خان أدى عملا مريعا باعتباره رئيسا لبلدية لندن" واصفا إياه بالفاشل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل أمس الاثنين إلى لندن، في زيارة دولة لبريطانيا تستمر ثلاثة أيام.