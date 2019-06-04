مفارقات رؤية الهلال: "عيدان" في 3 دول.. وليبيا تتراجع وتفطر في الفجر

القاهرة- (مصراوي):

"عيدٌ بِأَيَّةِ حالٍ عُدتَ يا عيدُ... بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ تَجديدُ أَمّا الأَحِبَّةُ فَالبَيداءُ دونَهُمُ... فَلَيتَ دونَكَ بيداً دونَها بيدُ"

ربما لم تدر في مخيلة أبو الطيب المتنبي عندما نظم هذه الأبيات أن يأتي العيد يوما لبيت دون آخر في نفس الحي أو المدينة أو الدولة، لكن هذا صار واقعا في 3 دول عربية انقسمت فيها الحكومات والمعارضة أو المتمردين حول العيد وصيام الشهر الفضيل، ليصبح في كل دولة منها "عيدان".

ولم تنته مفارقات عيد فطر 2019 عند هذا الحد، فقد تراجعت دار الإفتاء الليبية بعد فجر اليوم، وأعلنت الثلاثاء أول أيام العيد بعد ساعات من إعلانها الأربعاء ليفطر المواطنون بعد نيتهم الصيام.

انقسام الشام

أعلن القاضي الشرعي الأول ب‍دمشق، محمود المعراوي، أنه لم يُر هلال شهر شوال، الإثنين، وعليه فإن أول شوال، وأول أيام عيد الفطر، هو الأربعاء، حسبما نقلت وكالة سانا للأنباء التابعة للنظام.

في المقابل، قال المجلس الإسلامي السوري، التابع للمعارضة، في بيان رسمي صدر عنه، "إنه نظرا لاعتماد دخول شهر شوال في الأقطار المجاورة لسوريا، فإن المجلس الإسلامي قرر أن الثلاثاء (الرابع من الشهر الجاري) هو أول أيام عيد الفطر".

اليمن: ثلاثاء وأربعاء

أكدت وزارة الأوقاف والإرشاد التابعة للحكومة المعترف بها دولياً في اليمن، في بيان رسمي صدر عنها، أنه جرى التأكد من رؤية هلال شوال، وأن اليوم الثلاثاء هو أول أيام العيد.

فيما قالت لجنة الأهلة، التابعة لجماعة الحوثي التي تسيطر على العديد من المحافظات اليمنية، إنه تعذر رؤية هلال شوال، ومن ثم فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، وغداً الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر.

تضارب ما بعد التصعيد

بعد التصعيد الذي حدث أمس الاثنين جراء فض الاعتصام المُقام أمام مقر مبنى القيادة العامة في الخرطوم، دعا تجمع المهنيين السودانيين، المُحرك للاحتجاجات الشعبية، إلى الاحتفال بأول أيام عيد الفطر، اليوم الثلاثاء، متعارضاً مع ما أعلنه مجمع الفقه الإسلامي في السودان، الذي أعلن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر لعام 1440 هجرية.

واستند التجمع المهني إلى الحسابات الفلكية، حسبما أعلن في صفحته على فيسبوك، فيما أوضح الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي في تصريح لوكالة الأنباء السودانية أنه ثبت عدم ثبوت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال.

وقال تجمع المهنيين السودانيين، إن صلاة العيد سيتبعها صلاة الغائب على أرواح قتلى فض اعتصام القيادة العامة للجيش السوداني الذي جرى صباح الإثنين وأسفر عن مقتل نحو 30 شخصا حسبما أوردت تقارير مدعومة من نشطاء سودانيين.

تراجع ليبيا

وأعلنت لبييا فجر اليوم إن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بعد ساعات من إعلانها بأنه الأربعاء، حسبما جاء في بيانين منفصلين نشرتهما دار الإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة في البيضاء والهيئة العامة للأوقاف التابعة لحكومة الوفاق.

وذكرت الهيئة العامة للأوقاف التابعة للوفاق بأنه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.

وفي بيان رسمي على صفحتها بالفيسبوك قالت دار الإفتاء الليبية: "بناء على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي، وإخباره إياه بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر".

ووفق مراسل الأناضول فإن العاصمة طرابلس شهدت بعد ذلك الاعلان إعادة المحال التجارية فتح أبوابها من جديد وعادت حركة الأسواق لكي يتسنى للمواطنين شراء لوازم العيد.