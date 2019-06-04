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    الخارجية الإيرانية: تدخلات القوى الأجنبية في السودان تعقد الأزمة وتطيل أمدها

    03:04 م الثلاثاء 04 يونيو 2019
    الخارجية الإيرانية: تدخلات القوى الأجنبية في السودان تعقد الأزمة وتطيل أمدها

    عباس موسوي

    طهران- (د ب أ):

    أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي اليوم الثلاثاء عن قلق بلاده من تصاعد التوترات في السودان، وحذر من أن تدخلات القوى الأجنبية في السودان تعقد الأزمة وتطيل أمدها.

    ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن موسوي تأكيده على ضرورة تسليم الشؤون الداخلية في السودان للمدنيين، وقال :"من الضروري أن تتجنب جميع أطراف النزاع في هذه الأزمة نهج توجيه الاتهامات وتعميق الكراهية الداخلية وعدم الثقة بين مختلف الفئات والمكونات، وعليها العمل للخروج من الأزمة عبر انتهاج الأساليب السياسية والديمقراطية".

    وحذر من تدخلات القوى الأجنبية في السودان، وقال إن "من شأنها أن تؤدي للمزيد من تعقيد وإطالة أمد الأزمة"، ودعا الشعب السوداني إلى اليقظة "تجاه الأطراف ذات السوابق في إثارة العنف والتطرف ودعم وترويج الإرهاب".

    كان ما لا يقل عن 30 شخصا لقوا حتفهم أمس خلال فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم بالقوة.

    عباس موسوي الخارجية الإيرانية طهران إيران السودان

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