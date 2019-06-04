ترامب وزوجته يوجهان رسالة للمسلمين في عيد الفطر

القاهرة - مصراوي:

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، جميع المسلمين في أنحاء العالم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، متمنيين لهم أطيب التمنيات بهذه المناسبة.

وأفاد بيان للبيت الأبيض، نشر على موقعه الإلكرتروني، مساء الإثنين، بأن "المسلمين يحتفلون في ختام شهر رمضان المبارك بعيد الفطر من خلال الصلاة والتأمل، ويوفر هذا اليوم المقدس للمسلمين في الولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم فرصة لتجديد التزامهم بمساعدة أولئك الأقل حظا وتعزيز إيمانهم بالله والمشاركة في العبادة مع الآخرين".

وأضاف البيان، نأمل أن يجلب هذا العيد البهجة والسلام لجميع المحتفلين، وندعو أن تشعر المجتمعات في جميع أنحاء العالم بالبركة الإلهية من الحب والتسامح وحسن النية.

وأعلنت عدة دول عربية، أن غدًا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وشملت تلك الدول السعودية والإمارات والكويت واليمن والبحرين ولبنان والعراق (السنة) وتركيا والصومال وجيبوتي وجزر القمر.

فيما أعلنت دول أخرى أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وبذلك يكون الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك في تلك الدول، وشملت تلك الدول مصر والأردن وفلسطين وليبيا واندونيسيا وماليزيا والسودان وسوريا وإيران.

وكانت معظم دول العالم الإسلامي قد بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها تتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

يذكر أن بعض الدول، مثل بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمغرب، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.