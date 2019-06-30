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    مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية

    08:54 ص الأحد 30 يونيو 2019
    مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية

    وزارة الخارجية

    القاهرة- أ ش أ:

    أعربت جمهورية مصر العربية عن تعازيها في ضحايا انهيار منجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة نحو ٤٣ شخصاً ، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيق في تلك المحنة.

    وعبرت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد- عن التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

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    وزارة الخارجية حادث انهيار منجم الكونغو الديمقراطية مصر

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