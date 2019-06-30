مصر تعرب عن تعازيها في ضحايا انهيار منجم بالكونغو الديمقراطية

القاهرة- أ ش أ:

أعربت جمهورية مصر العربية عن تعازيها في ضحايا انهيار منجم بجمهورية الكونغو الديمقراطية، مما أسفر عن وفاة نحو ٤٣ شخصاً ، مؤكدة وقوفها حكومة وشعبا مع حكومة وشعب الكونغو الديمقراطية الشقيق في تلك المحنة.

وعبرت مصر - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الأحد- عن التعازي لأسر الضحايا، داعية المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.