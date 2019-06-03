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    طيران الإمارات تعلق رحلاتها اليوم إلى الخرطوم بسبب الاضطرابات السياسية

    04:07 م الإثنين 03 يونيو 2019
    طيران الإمارات تعلق رحلاتها اليوم إلى الخرطوم بسبب الاضطرابات السياسية

    طيران الإمارات

    دبي - (د ب أ):

    أعلنت شركة طيران الإمارات، التي تتخذ من دبي مقرا لها، تعليق رحلاتها الى الخرطوم اليوم الإثنين بسبب الاضطرابات السياسية في السودان.

    وقال متحدث باسم الشركة للصحفيين اليوم الاثنين إنه "تم تعليق رحلات الناقلة بين الخرطوم ودبي، بسبب الاضطرابات السياسية في السودان".

    وأضاف: "نراقب الموقف عن كثب، وسنقوم بتحديث المعلومات مع تطور الوضع، وتعتذر الناقلة عن أي إزعاج وتؤكد أن سلامة ركابها وأفراد طاقمها تحتل قمة أولوياتها على الدوام".

    طيران الإمارات دبي الخرطوم الاحتجاجات في السودان
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