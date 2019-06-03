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    الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يستقبلان ترامب في لندن

    01:54 م الإثنين 03 يونيو 2019
    الملكة إليزابيث والأمير تشارلز يستقبلان ترامب في لندن

    الملكة إليزابيث و ترامب

    لندن - (د ب أ):

    استقبلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قصر بوكينجهام، مقر الإقامة الرئيسي لها الواقع في وسط لندن، في مستهل زيارة رسمية للرئيس الأمريكي تستمر ثلاثة أيام في بريطانيا.

    كما رحب الأمير تشارلز الابن الأكبر للملكة والوريث الأول للعرش، وزوجته كاميلا دوقة كورنوول بترامب وزوجته ميلانيا لدى هبوطهما بمروحية في حديقة القصر.

    وكانت الملكة في استقبال ترامب وزوجته عند أحد مداخل القصر ثم تم استعراض حرس الشرف من القوات الملكية قبل مأدبة غداء خاصة ومأدبة عشاء فى المساء.

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