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    الرئاسات الثلاث العراقية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة

    11:12 م السبت 29 يونيو 2019
    الرئاسات الثلاث العراقية تطالب بحصر السلاح بيد الدولة

    الرئاسات الثلاث

    بغداد (د ب أ)

    طالبت الرئاسات الثلاثة العليا في العراق اليوم السبت، بحصر السلاح بيد الدولة والعمل على حماية السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة الشعب العراقي.

    وذكر بيان رسمي في ختام اجتماع الرئاسات الثلاثة بحضور الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أن المجتمعين شددوا "على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، والعمل على حماية تعزيز السيادة الوطنية والتصدي بكل قوة لكل من يريد الزج بالعراق في صراعات وتنازعات خارجة عن مصلحة شعبه".

    كما جددت الرئاسات الثلاث تأكيدها "على أهمية حماية البعثات الدبلوماسية في العراق، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق من يحاول العبث بأمن وسلامة تلك البعثات وتواجدها في العراق".

    وشدد المجتمعون على "ضرورة إقامة علاقات متوازنة مع المحيط العربي والإقليمي والدولي وفقا للمصلحة الوطنية".

    العراق بغداد برهم صالح عادل عبد المهدي محمد الحلبوسي

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