وزير خارجية العراق: طلبنا من دول مجلس الأمن مساعدتنا في إعادة الإعمار

بغداد (أ ش أ)

كشف وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، عن أنه طلب من دول مجلس الأمن الدولي مساعدة العراق لإعادة بناء مناطقه المحررة من أيدي التنظيمات الإرهابية المسلحة.

وقال الحكيم - في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" مساء اليوم السبت -: "قلنا للأعضاء إن العراق هزم داعش عسكريا ولكن هناك مناطق محررة تحتاج إلى إعادة البناء، وطلبنا من دول مجلس الأمن أن يساعد العراق في هذا المجال"، مشيرا إلى أن "زيارة أعضاء مجلس الأمن الدولي تم الإعداد لها بشكل كبير مع الأعضاء".

وأكد أن الهدف من الزيارة أن يأتوا إلى بغداد للمراجعة معنا بكل القضايا الحساسة والمهمة وإعطائهم فكرة بما يفعله العراق في الحاضر والمستقبل.

ولفت إلى أن "هناك مؤتمرا لإعمار المناطق المحررة عُقد بالكويت وهذا المؤتمر وضع بعض الأموال لمساعدة العراق ونحن نسير في التعاون مع لجنة هذا المؤتمر لإتمام هذه الإجراءات".

وكان مندوب الكويت الدائم في الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي للدورة الحالية منصور العتيبي قد أكد أن العراق ضحى كثيراً لهزيمة تنظيم "داعش"، فيما أشار إلى أن هناك عزم لخلق آلية لمتابعة إعمار المناطق المحررة.