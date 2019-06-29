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    متحدث حكومي: رئيس قبرص يخضع لعملية جراحية لإصابته بكسر في الفخذ

    02:31 م السبت 29 يونيو 2019
    متحدث حكومي: رئيس قبرص يخضع لعملية جراحية لإصابته بكسر في الفخذ

    الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس

    نيقوسيا – (أ ش أ):

    قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو: "إن الرئيس نيكوس أناستاسيادس أُصيب بكسر في عظمة الفخذ بساقه اليمنى، وسيخضع لعملية جراحية على إثرها".

    وأضاف برودرومو - في بيان أوردته شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت - أنه لا يوجد خطر على الحالة الصحية العامة للرئيس القبرصي ، موضحا أنه عانى من الكسر خلال حادث في بلدة (ليماسول) الساحلية.

    وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن أناستاسيادس (72 عامًا) قد خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب في شهر ديسمبر عام 2014 لتقويم صمامات القلب التي تعاني من قصور، كما أنه حاليًا يعد رئيسًا للبلاد للسنة الثانية من الفترة الرئاسية الثانية على التوالي والتي مدتها خمس سنوات.

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    نيكوس أناستاسيادس رئيس قبرص عملية جراحية

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