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    المستشارة الألمانية تطمئن الصحفيين بشأن حالتها الصحية

    02:23 م السبت 29 يونيو 2019
    المستشارة الألمانية تطمئن الصحفيين بشأن حالتها الصحية

    المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

    أوساكا – (أ ش أ):

    طمأنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الصحفيين بشأن حالتها الصحية ، قائلة "أنني بخير"، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت.
    جاء ذلك ردًا على أسئلة الصحفيين بشأن حالتها الصحية في ختام قمة مجموعة العشرين المنعقدة حاليا في مدينة "أوساكا" باليابان والتي شملت رحلة طويلة المدى ومفاوضات مرهقة مع قادة العالم الآخرين
    .
    وكانت ميركل (64 عامًا) بدت مضطربة وتم رصدها ترتعش خلال إحدى المراسم التي أقيت في العاصمة الألمانية برلين أمس الأول الخميس.

    كما أنها شوهدت خلال وقوفها بجانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي الأسبوع الماضي يرتعش جسدها بالكامل على الرغم من الطقس الحار، إلا أنها صرحت بعد ذلك أنها بخير.

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