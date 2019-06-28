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    جيمي كارتر: ترامب لم يفز بانتخابات 2016

    09:34 م الجمعة 28 يونيو 2019
    جيمي كارتر: ترامب لم يفز بانتخابات 2016

    الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر

    القاهرة - مصراوي:

    ذكرت صحيفة "ديلي كولر" الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، أكد أن الرئيس دونالد ترامب يتولى منصبه بشكل غير شرعي، وأن أي تحقيق جاد في مسألة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية سيكشف عن أنه لم يهزم منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون.

    وقال كارتر: "أعتقد أنه إذا ما فُتح تحقيق شامل حول التدخل الروسي، وإن لم يُعرف حجمه بعد، سيكشف عن أن ترامب لم يفز حقًا بانتخابات 2016، وأنه وصل إلى منصبه بفضل التدخل الروسي لصالحه".

    وأضافت الصحيفة أن تصريحات كارتر جاءت بمثابة مفاجأة صادمة، بالنظر إلى العلاقة الودية التي تجمعه بـ "ترامب" رغم اختلافهما الأيديولوجي.

    وكان كارتر قد أثنى على تراجع ترامب، الاثنين الماضي، عن قرار توجيه ضربة عسكرية لإيران.

    وقال الرئيس الأمريكي الأسبق: "أتفق مع الرئيس ترامب في قراره عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران، لقد عانيت من مشاكل كثيرة مع إيران في فترة ولايتي".

    وكان كارتر قد قال أيضًا في مايو 2018 أنه كان ليؤيد حصول ترامب على جائزة نوبل إذا ما كانت مفاوضاته مع كوريا الشمالية قد نجحت.

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