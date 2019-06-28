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    "الحرية والتغيير": لدينا اختلافات ولكن قرارنا السياسي واحد

    05:30 م الجمعة 28 يونيو 2019
    "الحرية والتغيير": لدينا اختلافات ولكن قرارنا السياسي واحد

    احتجاجات السودان

    القاهرة - مصراوي:

    أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان اليوم الجمعة، وجود بعض الاختلافات داخل التحالف المكون لها، ولكنها أكدت أن قرارها السياسي يكون باتفاق جميع القوى السياسية.

    وقالت قوى الحرية والتغيير، في مؤتمر صحفي حسبما ذكرت "سكاي نيوز"، إن الحراك في السودان سلمي، وهو العنوان الأبرز لقوى الحرية والتغيير.

    وأكدت "الحرية والتغيير" في مؤتمرها، أن الحراك مستمر حتى تسليم السلطة للمدنيين.

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