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    روحاني ينصح واشنطن بالعودة للاتفاق النووي من أجل خفض التوترات

    03:43 م الأربعاء 26 يونيو 2019
    روحاني ينصح واشنطن بالعودة للاتفاق النووي من أجل خفض التوترات

    الرئيس الايراني حسن روحاني

    طهران - (د ب أ):

    نصح الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء الولايات المتحدة بالعودة إلى الاتفاق النووي، من أجل خفض التوترات في المنطقة.

    وقال روحاني خلال اجتماع لحكومته :"لا يمكننا إلا أن نقول للأمريكيين إن طريقكم (بالانسحاب من الاتفاق) خاطئ".

    وشدد على أنه يتعين على الجانب الأمريكي الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق الذي وقعه.

    وأضاف :"العودة إلى الاتفاق النووي هو الطريق الأقصر لتأمين مصالح جميع الأطراف ... كما أنها في مصلحة العالم والمنطقة، وخاصة فيما يتعلق بمعاهدة عدم الانتشار النووي".

    وأكد أن إيران لن تدخل في مفاوضات مع الولايات المتحدة إلا إذا عادت إلى الاتفاق النووي ورفعت العقوبات.

    وحذر الولايات المتحدة من القيام بأي عمل عسكري ضد إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية بدون طيار الأسبوع الماضي. وشدد :"انتهاك حدودنا هو خط أحمر بالنسبة لنا".

    حسن روحاني الولايات المتحدة الاتفاق النووي واشنطن

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