سلطنة عمان تعلن عزمها فتح سفارة لها في فلسطين

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأربعاء أن السلطنة تعتزم فتح سفارة لها في فلسطين.

وذكرت الوزارة، على حسابها على موقع تويتر:"استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة".

وأضافت أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

ويتزامن إعلان القرار مع انعقاد ورشة عمل ترعاها الولايات المتحدة في البحرين وتركز على تنمية الفلسطينيين اقتصاديا، في إطار خطة أوسع تعدها واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويقاطع الفلسطينيون الورشة.

كما يأتي القرار وسط تقارب بين السلطنة وإسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام في أكتوبر الماضي بزيارة للدولة الخليجية حيث التقى بالسلطان قابوس بن سعيد، وذلك رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين.