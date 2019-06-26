  • عاجل:رسميًا.. استبعاد عمرو وردة من المنتخب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو وردة نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    سلطنة عمان تعلن عزمها فتح سفارة لها في فلسطين

    11:45 ص الأربعاء 26 يونيو 2019
    سلطنة عمان تعلن عزمها فتح سفارة لها في فلسطين

    وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي

    مسقط - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الخارجية العمانية اليوم الأربعاء أن السلطنة تعتزم فتح سفارة لها في فلسطين.

    وذكرت الوزارة، على حسابها على موقع تويتر:"استمرارا لنهج السلطنة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، قررت السلطنة فتح بعثة دبلوماسية جديدة لها لدى دولة فلسطين على مستوى سفارة".

    وأضافت أن وفدا من الوزارة سيتوجه إلى رام الله لمباشرة إجراءات فتح السفارة.

    ويتزامن إعلان القرار مع انعقاد ورشة عمل ترعاها الولايات المتحدة في البحرين وتركز على تنمية الفلسطينيين اقتصاديا، في إطار خطة أوسع تعدها واشنطن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويقاطع الفلسطينيون الورشة.

    كما يأتي القرار وسط تقارب بين السلطنة وإسرائيل. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام في أكتوبر الماضي بزيارة للدولة الخليجية حيث التقى بالسلطان قابوس بن سعيد، وذلك رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين الجانبين.

    فلسطين سلطنة عمان تويتر رام الله

    الخبر التالى:

    "شتائم وتهديد وهروب".. تفاصيل لحظة اعتقال البشير
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان