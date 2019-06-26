بالصور..توافد الطلاب علي لجان الثانوية العامة في بورسعيد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

توافد طلاب الثانوية العامة بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأربعاء، علي 14 لجنة، لأداء امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا.

ويؤدي طلاب شعبتي الرياضيات والعلوم امتحان مادة الكيمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، في ظل تواجد أمني مكثف لرجال الشرطة والمرور بمحيط اللجان، في الوقت الذي أعلنت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، عن أنه مقيد 5332 طالب بالثانوية العامة بالمحافظة.

وشهدت لجان امتحانات الثانوية العامة تواجد أعداد كبيرة من أولياء الأمور بمحيط اللجان، لتوصيل أبنائهم والاطمئنان عليهم، وجلس معظمهم داخل السيارات أو علي الأرصفة في انتظار خروج أبنائهم بعد أداء الامتحان.