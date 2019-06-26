سان فرانسيسكو تحظر مؤقتا بيع السجائر الإلكترونية

سان فرانسيسكو - (د ب أ):

صوت مجلس المراقبين في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية الثلاثاء على فرض حظر مؤقت على بيع السجائر الإلكترونية في المدينة ، في أول خطوة من نوعها بالولايات المتحدة.

وسيحتاج الوقف المؤقت لتوقيع من قبل رئيس البلدية، لوندون بريد، الذي سبق أن دعا للحظر.

وينص أمر الحظر على أنه "لا يجوز لأي شخص بيع أو توزيع سيجارة إلكترونية لشخص في سان فرانسيسكو حتى تتم مراجعة المنتج والموافقة عليه من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية".

وقال النائب العام للمدينة، دينيس هيريرا في بيان صدر عقب التصويت: "السجائر الإلكترونية منتج غير مسموح ببيعه في الأسواق بموجب القانون بدون مراجعة إدارة الغذاء والدواء".

وأضاف :"تدخين الشباب الآن لسجائر الإلكترونية بات وباء. إن لم تتحرك الحكومة الاتحادية لحماية أطفالنا ، سوف تتحرك سان فرانسيسكو".

ويشير مؤيدو الحظر إلى تزايد أعداد المراهقين الذين يستخدمون السجائر الإلكترونية ، بسبب انجذابهم تحديدا لبعض نكهاتها.