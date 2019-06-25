الرياض تنتقد تقرير المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بشأن مقتل خاشقجي

الرياض - (د ب أ):

أعرب مجلس الشورى السعودي عن انتقاده ورفضه التام لتقرير المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أجنيس كالامار الذي صدر مؤخرًا بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي، وأن ما تضمنه من اتهامات للمملكة وقيادتها وسلطتها القضائية لا أساس لها من الصحة.

وأضاف المجلس في تغريدات له عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أن تقرير المقررة الخاصة مبني على ما تردده بعض وسائل الإعلام من اتهامات وأحكام مسبقة، مؤكدا أنه يتعارض مع مدونة قواعد السلوك التي تفرض على المقررين الخاصين الالتزام بالموضوعية، والتقييم المحايد للوقائع، والاستماع لكافة الأطراف ذات الصلة.

وجدد المجلس تأكيده رفضه التام المساس بسيادة المملكة أو سلطاتها القضائية، معربًا عن أسفه لتجاهل المقررة الخاصة جهود المملكة التي بذلتها بشأن هذه القضية عندما أظهرتها بكافة أبعادها.