التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة أطلقت نحو خميس مشيط السعودية

صنعاء - (أ ش أ):

أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث" الإخبارية في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

هذا وأكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.