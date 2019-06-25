  • عاجل:تركي آل الشيخ يعلن استقالته من الاتحاد العربي ورئاسة ناديين

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    نتيجة أولى ثانوي أمم أفريقيا 2019 الثانوية العامة هجمات ناقلات النفط الطقس الاحتجاجات في السودان

    التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة أطلقت نحو خميس مشيط السعودية

    11:52 م الثلاثاء 25 يونيو 2019
    التحالف العربي يعترض طائرة حوثية مسيرة أطلقت نحو خميس مشيط السعودية

    طائرة مسيرة

    صنعاء - (أ ش أ):

    أعلن تحالف دعم الشرعية، اليوم الثلاثاء، اعتراض طائرة حوثية مسيرة "درون" أطلقتها ميليشيا الحوثي نحو منطقة سكنية في خميس مشيط جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

    ذكرت ذلك قناة "العربية الحدث" الإخبارية في نبأ عاجل لها دون التطرق لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

    هذا وأكد مجلس الوزراء السعودي، في جلسته اليوم، أن لقوات تحالف دعم الشرعية الحق في اتخاذ إجراءاتها لردع الاعتداءات الحوثية.

    هذا المحتوى من

    طائرة درون التحالف العربي السعودية اليمن الحوثيين

    الخبر التالى:

    الرياض تنتقد تقرير المقررة الخاصة بمجلس حقوق الإنسان بشأن مقتل خاشقجي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان