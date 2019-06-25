أردوغان يهنئ إمام أوغلو مجددا ويعلن قبوله نتيجة انتخابات اسطنبول

اسطنبول - (د ب أ):

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكرم إمام أوغلو الفائز في انتخابات بلدية اسطنبول، مجددا، اليوم الثلاثاء معلنا قبوله نتيجة الانتخابات.

وقال اردوغان أمام أعضاء من حزبه (العدالة والتنمية): "نحن نرحب دائما بإرادة الشعب"، مشيرا إلى أن هذه الانتخابات بددت "الشكوك" حول ما قرره الناس.

يذكر أن هذا هو أول ظهور رسمي لأردوغان منذ فوز إمام أوغلو بمنصب عمدة اسطنبول، وكان اردوغان قد هنأ امام أوغلو بالفوز عبر تويتر أول أمس الأحد.

يشار إلى أن إمام اوغلو، مرشح حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كان قد فاز في انتخابات اسطنبول أول أمس بـ21ر54% مقابل 99ر44% حصل عليها بن علي يلدريم، مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

كان امام أوغلو فاز في الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي لكن اللجنة العليا للانتخابات ألغت النتيجة بسبب حدوث مخالفات مزعومة وأمرت بإعادة الانتخابات بناء على طلب من العدالة والتنمية.

وقال أردوغان إنه كان بطبيعة الحال يتمنى فوز يلدريم وأعرب عن شكره على خدماته، وأضاف أنه سيجري التثبت من مواضع الأخطاء وسيتم اتخاذ الخطوات الخاصة بتصحيح هذه الأخطاء.