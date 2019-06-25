اجتماع عربي لاستكمال عملية التفاوض على توحيد رسوم جمركية موحدة مع العالم الخارجي

القاهرة - (أ ش أ):

بدأت اليوم بالجامعة العربية أعمال الاجتماع الـ 42 للجنة التعريفة الجمركية الموحدة برئاسة عبدالعزيز بن عبدالمحسن المغيرة مدير إدارة شؤون النظام المنسق والتعريفة الجمركية المتكاملة بالهيئة العامة للجمارك السعودية، وبمشاركة وفود من الدول العربية، وحضور دكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادى بجامعة الدول العربية.

وصرح المغيرة بأن الاجتماع يسعى لاستكمال عملية التفاوض على توحيد الرسوم الجمركية للفصول الجمركية من الفصل 70 -97 من جدول التعريفة الجمركية والخاص بالأحجار الكريمة والمجوهرات والمعادن الثمينة إلى نهاية جدول التعريفة الجمركية والذي يشتمل على المعادن بكافة انواعها من آلات واجهزة وسيارات والاجهزة الطبية.

وأضاف المغيرة - فى تصريح على هامش الاجتماع - "نحن الآن فى مرحلة التفاوض الأولية لاستكمال الفصول حتى 97 من جدول التعريفة الجمركية والتعرف على وجهات النظر المتشابهة للدول والاختلافات القائمة بين الدول، ونحاول نقرب تلك الاختلافات، بالإضافة إلى انتظار الدراسات التي طلبتها اللجنة التى شكلتها الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع بيوت خبرة عالمية لمساعدة اللجنة في الانتهاء من أعمالها والاتفاق على فئة رسوم جمركية عربية موحدة".

وأوضح أن هناك متطلبات وركائز أساسية لإقامة الاتحاد الجمركي العربي الموحد، منها القانون الجمركي العربي الموحد، وتعريفة جمركية عربية موحدة أمام التجارة مع العالم الخارجي. وقال "نتفاوض الآن فى اللجنة على تحديد رسوم جمركية موحدة أمام العالم الخارجي".