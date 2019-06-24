واشنطن: أبلغنا العالم بمسؤولية إيران عن الهجمات على ناقلات النفط بالخليج

القاهرة - مصراوي:

قال القائم بأعمال السفير الأمريكي بالأمم المتحدة، جوناثان كوهين، مساء الإثنين، إنه أبلغ مجلس الأمن بأن على إيران إدراك أن الهجمات في الخليج غير مقبولة وأن "الوقت حان للعالم لينضم إلينا في فعل ذلك".

وتحدث كوهين للصحفيين عقب جلسة مغلقة بالمجلس دعت إليها الولايات المتحدة، حسبما ذكرت فضائية "الحدث".

وقال كوهين إنه أبلغ المجلس المؤلف من 15 بلدا أن الأدلة الأمريكية تظهر أن إيران مسؤولة عن الهجمات على ناقلات نفط بالخليج في مايو ويونيو داعيا العالم إلى إبلاغ الحكومة الإيرانية بأن هذا "غير مقبول".

وأكد أنه أبلغ مجلس الأمن بأن سياسة بلاده تجاه إيران لا تزال قائمة على جهد اقتصادي ودبلوماسي لإعادتها لطاولة التفاوض.

هذا وندد مجلس الأمن الدولي، الإثنين، بالهجمات على ناقلات النفط في الخليج باعتبارها تهديدا لامدادات النفط العالمية وكذلك السلام والأمن الدوليين.

ودعا إلى الحوار لمعالجة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران، جاء ذلك في بيان صحافي أعدته الكويت وصدر بالإجماع.

وتعرضت ناقلة النفط "فرونت ألتير" المملوكة لمجموعة "فرونتلاين" النرويجية لهجوم في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، في 13 يونيو الجاري، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

وقالت البحرية الأمريكية، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان.

وفي 12 مايو، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أن أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات تعرضت صباحا لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للدولة، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية لدولة الإمارات. وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية