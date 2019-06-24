وزير الاتصالات الايراني: أحبطنا 33 مليون هجمة إلكترونية خلال العام الماضي

طهران- (د ب أ):

كشف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الايراني في تغريدة له على موقع تويتر، اليوم الاثنين، عن احباط بلاده لعدد 33 مليون هجمة إلكترونية (سيبرانية) خلال العام الماضي.

ونقلت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) عن الوزير محمد جواد اذري جهرمي القول: "إننا نواجه هجمات إلكترونية، من بينها (فيروس) استاكس نت"، مضيفا أن "الارهاب الالكتروني ضد إيران، موجود منذ فترة طويلة".

وأوضح: "لم نواجه هجمات محدودة في العام الماضي، وانما تعرضنا لـ33 مليون هجمة، واحبطناها بدفاعاتنا الالكترونية... لم ينجحوا في هجماتهم رغم كل المحاولات".

وكانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أمس الاول السبت أن الولايات المتحدة شنت هذا الأسبوع هجمات إلكترونية استهدفت أنظمة حاسوبية إيرانية تستخدم لإطلاق الصواريخ، وشبكة تجسّس إيرانية، ردا على إسقاط طائرة الاستطلاع الأمريكية.