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    ​طائرة أمريكية بدون طيار تقتل 8 من مسلحي داعش في شرق أفغانستان

    08:59 ص الأحد 23 يونيو 2019
    ​طائرة أمريكية بدون طيار تقتل 8 من مسلحي داعش في شرق أفغانستان

    طائرة أمريكية بدون طيار

    كابول -أ ش أ:

    أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأحد أن طائرة أمريكية بدون طيار استهدفت ثمانية من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في محافظة نانجرهار، وأردتهم قتلى.

    ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن فيلق سيلاب رقم 201 التابع للجيش قوله إن القوات الأمريكية شنت الغارة الجوية صباح اليوم واستهدفت جماعة من مقاتلي داعش في منطقة الزاوي في منطقة خوجاني، كما أسفرت الغارة الجوية عن إصابة ستة من مقاتلي داعش ودمرت بعض الأسلحة والذخيرة للجماعة الإرهابية.

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