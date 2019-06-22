ترامب: عقوبات مشددة جديدة على طهران ستعلن الإثنين المقبل

القاهرة – مصراوي:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة، ستوقع عقوبات مشددة جديدة على طهران يوم الإثنين المقبل.

وأضاف ترامب، في تغريدات له على "تويتر"، أن العقوبات المفروضة على إيران تؤتي ثمارها، لافتًا إلى أن طهران لا يمكنها الحصول على سلاح نووي، إلا أن اتفاق الرئيس السابق باراك أوباما مهد لذلك.

وكان ترامب قال في مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية، الجمعة، إنه لا يريد الحرب مع إيران لكنه حذر من أنها ستواجه "المحو" لو اندلع صراع بين البلدين.

وقال ترامب إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء مباحثات غير أنها لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية.