المرصد السوري: مقتل وإصابة 27 شخصًا في انفجار سيارة مفخخة بحلب

الرياض (أ ش أ)

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 7 أشخاص، وإصابة 20 آخرين، في انفجار سيارة مفخخة في مدينة أعزاز بمحافظة حلب السورية.

ونقلت قناة (الحدث) الإخبارية عن مدير المرصد رامي عبد الرحمن قوله، مساء اليوم الأحد، إن التفجير استهدف المدينة الواقعة في قلب منطقة النفوذ التركي بمحافظة حلب الشمالية.

وكان المرصد قد أعلن، في وقت سابق، ارتفاع ضحايا الهجوم الانتحاري بسيارة مفخخة في مدينة الرقة -المعقل السابق لتنظيم (داعش) شمالي سوريا- إلى 10 قتلى و20 مصابًا.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية -وهي تحالف فصائل كردية وعربية- قد أطلقت منتصف عام 2017 هجومًا واسعًا على الرقة، بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، انتهى بطرد التنظيم .