اسرائيل تؤكد أنها أطلقت صواريخ من الجولان على سوريا

مراقبو الأمم المتحدة في القنيطرة في مرتفعات الجولا

القدس - (أ ف ب):

صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أنه أمر بإطلاق صواريخ على مواقع للجيش السوري بعد إطلاق قذائف صاروخية سورية على الأراضي الاسرائيلية.

وقال نتانياهو في بيان "لن نسمح بإطلاق النار على أراضينا".

وفي بيان آخر صدر في الوقت نفسه، أكد الجيش الاسرائيلي أنه هاجم مواقع عسكرية سورية ردا على إطلاق قذيفتين صاروخيتين من سوريا باتجاه جبل الشيخ في مرتفعات الجولان التي تحتلها الدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان أنه "يعتبر النظام السوري مسؤولا عن كل نشاط ضد إسرائيل انطلاقا من الأراضي السورية وسيعمل بشكل حازم ضد أي اعتداء".

وأضاف أن قذيفتين صاروخيتين أطلقتا باتجاه جبل الشيخ، موضحا أن "واحدة منهما رصدت داخل اسرائيل".

وتابع أن الجيش استهدف "بطاريتي مدفعية وعدة مواقع رصد واستخبارات في منطقة الجولان بالاضافة الى بطارية دفاع جوي من طراز اس ايه2".

وتابع أنه "خلال الغارات تم تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية في أعقاب اطلاق قذائف مضادة للطائرات سورية "، تم رصد واحدة منها داخل اسرائيل.

وكانت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلت عن مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية السورية تصدت فجر الأحد "لأهداف جوّية معادية" أُطلقت من إسرائيل باتّجاه "مواقع" في جنوب غرب دمشق.

وقال المصدر العسكري "في تمام السّاعة 03,22 (00,22 ت غ) من فجر اليوم الأحد (...) ظهرت بعض الأهداف الجوّية المعادية قادمة من اتّجاه الجولان المحتلّ".

وأضاف المصدر "على الفور، قامت دفاعاتنا الجوّية بالتصدّي لها والتعامل معها وإسقاط الصواريخ المعادية التي كانت تستهدف مواقعنا في جنوب غرب دمشق".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّ صواريخ استهدفت "تمركزات ومستودعات للإيرانيّين وحزب الله اللبناني تقع ضمن قطاعات عسكريّة تابعة لقوّات النظام" في منطقة الكسوة في جنوب غرب العاصمة.

وقصفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة مرات عديدة سوريا، مستهدفةً على حد قولها مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني.

في 17 مايو المنصرم، استهدفت الدّفاعات الجوّية السوريّة "أجساماً مضيئة" مصدرها إسرائيل وأسقطت عدداً منها، وفق وكالة الأنباء السورية.

في 13 أبريل، تصدّت الدّفاعات الجوّية السوريّة لقصف جوّي إسرائيلي استهدف منطقة مصياف في محافظة حماة بوسط سوريا وأسقطت صواريخ عدّة، بحسب ما أفادت سانا التي تحدّثت عن جرح ثلاثة مقاتلين. من جهته، قال المرصد السوري حينذاك إنّ القصف أدّى إلى سقوط "قتلى من المقاتلين الإيرانيّين".